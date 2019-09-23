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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. Sabah yapılan açıklamada bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

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