HABER

Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi."

ANKARA, (DHA)-

PARTNERMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'deMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'de
İş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladıİş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladı
(Özel) Ölüme terk edilen kaplumbağayı hayata döndürdüler(Özel) Ölüme terk edilen kaplumbağayı hayata döndürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...

Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye Bursa’ya çıktı!

Büyük ikramiye bölünmedi

İstanbul'da metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da bu sabah!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Günlük burç yorumları 25 Temmuz Perşembe - Ay Uranüs ile buluşuyor

Ay Uranüs ile buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.