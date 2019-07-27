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Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu, 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu, 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
PENÇE'DE 72 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72'ye çıktığını duyurdu. Yine aynı bölgede devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat, bin 500 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı'nda komandolarımız bir yeraltı sığınağında; bir BKC makineli tüfek, bir AK 47 piyade tüfeği, bir Yaesu tipi büyük telsiz, bir el bombası
bin 142 adet 7,62 milimetre BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 milimetre AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 milimetre M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet AK 47 şarjörü (dolu), 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca, başka bölgede yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış 30 çuval içinde bin 500 kilogram amonyum nitrat bulundu. Ele geçirilen mühimmat ve amonyum nitrat çuvalları imha edildi."

FOTOĞRAFLI

Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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