Irak kuzeyinde 417 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nın başladığı 27 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 417 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla Pençe-3 Harekatı'nda yeni bir safhaya geçildiği ve komando birliklerinin sahaya indirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'yla ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Muhabere Albay Tamer Zincir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

'PENÇE HAREKATI'NDA, 111 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Terör örgütünün sınır ötesindeki mevzilerini ve barınma alanlarını imha etmek, karakol ve üs bölgelerine yapılan silahlı saldırıları engellemek ve azami teröristi etkisiz hale getirmek amacıyla Pençe Harekatı'nın başlatıldığını ifade eden Albay Zincir, şunları söyledi:

"Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla 27 Mayıs 2019 tarihinde topçu bataryaları ve hava kuvvetlerimizin atışlarıyla başlatılan Pençe Operasyonu, 12 Temmuz 2019 tarihinde genişletilerek Pençe-2 ismiyle planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Operasyonda bugüne kadar 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 287 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 74 adet çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 40 bin 438 adet mühimmat ile 229 adet mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve EYP yapımında kullanılan 206 adet tüp ele geçirilmiştir. Sinat Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek, hudut güvenliğini ileriden sağlamak maksadıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde, topçu bataryaları ve hava kuvvetlerimizin atışlarıyla başlatılan Pençe-3 operasyonu da başarıyla devam etmektedir. Operasyonda bugünü kadar, 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, 28 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 21 adet çeşitli cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiş, 60 adet mayın ve EYP tespit edilerek imha edilmiştir."

'417 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

23 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Pençe-3 Harekatı'nda elde edilen kazanımları geliştirmek amacıyla 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren operasyonun doğu istikametine doğru geliştirilerek sürdürüldüğünü ifade eden Albay Zincir, şöyle konuştu:

"Operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır. Operasyon, halen planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler olan Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekâtları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu, vurulmaya devam etmektedir. Özellikle Millî İstihbarat Teşkilatımızla koordineli olarak icra edilen hava harekâtları sonucu örgütün sözde yöneticileri teker teker etkisiz hale getirilmektedir. Pençe Harekâtı'nın başladığı tarihten bu güne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 417 PKK'lı teröristin 111'ini Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur. Etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'sinin düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hale getirilmiş olması da hava harekâtlarının etkinliğini ortaya koymaktadır."

HAREKATTA YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLDİ

Bu arada Pençe-3 Harekatı'nın genişletilmesiyle ilgili askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, harekatta yeni bir safhaya geçildiği ve komando birliklerinin sahaya indirildiği öğrenildi. Teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi için söz konusu bölgenin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini belirten askeri kaynaklar, Pençe Harekatı kapsamında 370 kilometrelik alanda operasyonların sürdüğünü ifade etti.

Askeri kaynaklar, Kandil bölgesine bir harekat olup olmayacağına yönelik soruya da "İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz" yanıtını verdi.

