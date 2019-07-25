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Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 20:43 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli, İrak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu,6 terörist daha etkisiz hale getirildi.Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu."

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