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Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 09:11 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek" denildi.

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