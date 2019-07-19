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Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekâtında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekâtında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

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