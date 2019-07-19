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Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT İLE İHA'LAR KULLANILDI Milli Savunma Bakanlığı, Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT İLE İHA'LAR KULLANILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, komandoların Pençe Harekâtıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürdüğü, hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedeflerinin tek tek vurulmaya devam edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA'larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

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