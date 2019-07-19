HABER

Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

  YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT İLE İHA'LAR KULLANILDI Milli Savunma Bakanlığı, Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT İLE İHA'LAR KULLANILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, komandoların Pençe Harekâtıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürdüğü, hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedeflerinin tek tek vurulmaya devam edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA'larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyorPazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor
Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyorVan'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son dakika! Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı! İmha edildiler

Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Birkaç ay önce keşfettiler! Saklıkapı Kanyonu doğa tutkunlarını büyülüyor

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

D-100'de trafik kazası: Temizlik işçileri ölümden döndü

Faciadan dönüldü! Yolda temizlik yapan işçilerin üzerine sürüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.