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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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