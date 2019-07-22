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Irak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda yakalanan PKK'lı teröristin ifadesi üzerine, kayaların arasına gizlenmiş mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda yakalanan PKK'lı teröristin ifadesi üzerine, kayaların arasına gizlenmiş mühimmat bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterlerimiz tarafından vurularak imha edildiği anlaşılırken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda; 1 doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 silah sehpası ve 1 patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi. Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da, kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 2 bin 500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi."

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Irak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiIrak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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