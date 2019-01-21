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Irak kuzeyine hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:22 | Son Güncelleme

Irak kuzeyine hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi IRAK Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyine hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerinde dün hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, "Hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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