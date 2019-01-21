Irak kuzeyine hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, "Hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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