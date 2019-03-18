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Irak mahkemesinden Belçikalı DEAŞ üyesi için idam kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan yargılanan Belçika vatandaşı, idam cezasına çarptırıldı.Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, Fas asıllı Belçikalı Hamza el-Beljiki olarak bilinen Tarek Jadaoum hakkında geçtiğimiz yıl aldığı idam kararının ardından bu kez Fas asıllı Belçikalı Bilal Al Marchonhi’yi idama mahkum etti.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan yargılanan Belçika vatandaşı, idam cezasına çarptırıldı.
Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, Fas asıllı Belçikalı Hamza el-Beljiki olarak bilinen Tarek Jadaoum hakkında geçtiğimiz yıl aldığı idam kararının ardından bu kez Fas asıllı Belçikalı Bilal Al Marchonhi’yi idama mahkum etti. DEAŞ saflarında Suriye’deki çatışmalara katılan 23 yaşındaki Marconhi, ABD güçleri tarafından Suriye’nin Rakka kentinde yakalanmıştı. Marconhi, daha sonra ABD tarafından Irak’a iade edilmişti. DEAŞ’a üye olmakla yargılanan ve hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Marchonhi’nin işlediği suçların kanıtlandığı belirtildi. Mahkemede Marchonhi’nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu kanıtlayan fotoğraf ve videolar gösterildi.
Öte yandan, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders bir kez daha idam cezasına karşı olduğunu belirtti.

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