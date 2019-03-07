Irak Meclis Başkanı Halbusi, İranlı yetkililerle görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gelen Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüğü belirtildi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Halbusi'nin ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde gerçekleşen görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Tahran'ın tüm alanlarda Bağdat ile iş birliğine hazır olduğunu ve ekonomi ile altyapı konularında iki ülkenin iş birliğini ileri götürmeye hazır olduklarını ifade eden Ruhani, "Irak ile İran'daki güvenlik ve istikrar birbirini etkiliyor. Tehlikeli DEAŞ teröristlerine karşı zafer kazanılması ve ülkedeki başarılı seçimlerin ardından parlamento ile hükümetin kurulması nedeniyle Irak halkını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halbusi'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de bir araya gelerek bölgesel konuları değerlendirdikleri kaydedildi.