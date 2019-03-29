Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Golan uyarısı

Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yükselen tansiyona dikkati çeken Halbusi, şunları kaydetti:

Orta Doğu’daki çatışmaların gün geçtikçe artacağı uyarısında bulunan Halbusi, uluslararası topluma ve liderlere bölgedeki çatışma tarafları için diyalog yolu açabilecek adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Irak’ın da sorunun merkezinde yer aldığını anlatan Halbusi, "Bölgedeki bu sorunu nasıl ele alacağımız konusunda 'önce Irak stratejisi' ve 'Irak’ı bölgedeki sorunlardan uzak tutma stratejisine' dayalı bir vizyon formüle etmek için çalışıyoruz." dedi.

WASHINGTON (AA) - Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi, ABD'nin Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasının bölgedeki tansiyonu yükselteceği ve tüm bölge ülkelerini etkileyeceğini söyledi.

"Filistin davası ve ABD’nin Golan Tepeleri'nde İsrail’in egemenliğini tanımasından sonra yükselecek tansiyon bölgede kritik bir sorun olacaktır. Buradan ifade ediyorum Irak, Golan Tepeleri konusundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıdır. Bu sorunun mantıklı ve pratik bir yolla çözülmesinden yanayız."

-Irak'a yardım sözlerinin yerine getirilmemesi

DEAŞ’ın bir yapı olarak yenildiğini ancak bir örgüt olarak varlığını devam ettireceğine işaret eden Halbusi, DEAŞ ile mücadele sonrası Irak’ta ortaya çıkan yıkımın onarılmasının önemine vurgu yaptı.

Irak’ın DEAŞ sonrası süreçte inşası için mali yardım yapma sözü veren ülkelere sözlerini tutma çağrısında bulunan Halbusi, "Halen Kuveyt'teki tekrar inşa konferansında destek verme sözü veren bağışçı ülkelerin sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Verilen sözlerin tutulmaması durumunda Irak’ın kendi başına söz konusu olan yıkımı onarmasının mümkün olmayacağını ifade eden Halbusi, "Bu desteklerin gelmemesi Irak içindeki kampları etkileyebilir. Oralar terör örgütlerinin geri gelmesi için verimli bir zemin olabilir. Irak bu yükü tek başına omuzlayamaz." dedi.