HABER

Irak Meclis Başkanı, İran temaslarının ardından ABD'li yetkiliyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, İran'da iki süren temaslarının hemen ardından ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, İran ziyaretinin hemen ardından, ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood ile başkent Bağdat'ta görüştü.

Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ikili arasında basına kapalı yapılan görüşmede ABD'nin Irak'a istikrar ve güvenlik konusundaki desteği ele alındı.

İran ziyaretinin hemen ardından ABD'li yetkiliyle bir araya gelen Halbusi, "terör örgütü DEAŞ ve onun uyuyan hücreleriyle mücadelede, ABD'nin Iraklı güçlere istihbarat ve teknik konuda yardım sunmasının" önemine değindi.

Halbusi, ayrıca ABD'den "Irak'taki yeni hükümetin çalışma programını hayata geçirmesi, kentlerin yeniden imarı, iş fırsatlarının yaratılması, ülkede tam istikrarın sağlanması ve iç göçmenlerin bölgelerine dönmesi hususunda" destek istedi.

ABD'li yetkili Hood da Washington yönetiminin Irak hükümetine her alanda destek verip, istikrarın sağlanması için yanında duracağını vurguladı.

Söz konusu görüşmenin, Halbusi'nin Tahran'da gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretinden hemen ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Halbusi, 6 Mart'ta resmi davet üzerine gittiği Tahran'da, İranlı mevkidaşı Ali Laricani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
İBB BTP Başkan Adayı Kotil: Bizim dönemimizde her gün kadınlar günü olacakİBB BTP Başkan Adayı Kotil: Bizim dönemimizde her gün kadınlar günü olacak
Kesimden kaçan boğa, çevre yolunda trafiği durdurduKesimden kaçan boğa, çevre yolunda trafiği durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.