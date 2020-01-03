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  4. Irak Meclis Başkanı'ndan "ülkenin bölgesel-uluslararası çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı

Irak Meclis Başkanı'ndan "ülkenin bölgesel-uluslararası çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

Irak Meclis Başkanı'ndan "ülkenin bölgesel-uluslararası çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, ülkenin bölgesel ve uluslararası çatışmalardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

Halbusi, yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in hayatını kaybettiği ABD saldırısını "Irak'ın egemenliğinin ihlali" olarak nitelendirdi.

"Irak askeri kurumlarına bağlı bir komutanın hedef alınması, ülke egemenliğinin ve uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlalidir. Irak topraklarında herhangi bir güvenlik veya askeri operasyon gerçekleştirilmesi için hükümetin onayının alınması gerekir." ifadelerini kullanan Halbusi, hükümeti bu tür saldırıları durdurmak için gerekli siyasi, yasal ve güvenlik önlemlerini almaya çağırdı.

ABD saldırısını kınayan Halbusi, bu olayın Irak ve bölge barışını tehdit eden yansımaları konusunda da uyardı.

Herkesin kendisine hakim olması, aklıselimin üstün gelmesi ve safların birleştirilerek zorluklara karşı konulması gerektiğini ifade eden Halbusi, Irak'ın bir savaş sahası veya herhangi bir bölgesel veya uluslararası çatışmanın tarafı olmaktan ve silahlı çatışmalardan uzak tutulması ve ülkenin istikrarının korunması çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, saldırıyı kınayarak, ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulunmuştu.

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Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi

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