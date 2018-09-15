HABER

Irak Meclis Birinci Yardımcılığına Sadr grubundan el-Kaabi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Irak Meclis Birinci Yardımcılığına Sadr grubundan el-Kaabi seçildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni başkan ve yardımcılarını seçmek amacıyla toplanan meclis, Irak Meclis Birinci Yardımcılığına Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu’ndan Hasan Kerim el-Kaabi'yi seçti.

Meclis Başkanlığı seçimi sonrası yardımcıları için yapılan gizli oylamada, Kaabi, başkan birinci yardımcısı olarak seçildi. İkinci başkan yardımcısının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) seçilmesi bekleniyor. KDP adayını Türkmen asıllı Beşir Halil Haddad olarak belirledi.

Irak Meclis Başkanlığına Sünni Araplardan Muhammed Halbusi seçilmişti.

Mecliste hükümeti kuracak en büyük koalisyona henüz karar verilmedi.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden sonra yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı henüz hükümet kurulamadı.

Başbakanın Şii, Cumhurbaşkanının ise Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) seçilmesi bekleniyor.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştuSosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varKorkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Kerim el-Kaabi ırak meclisi Sadr

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.