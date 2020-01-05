Irak meclisi ABD askerlerinin gönderilmesini oylayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu pazar günü ABD birliklerinin Irak'taki üslerden gönderilmesini talep eden bir önergeyi oylamak için olağanüstü toplanıyor.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Parlamento Hukuk Komitesi üyesi Ammar el Şibli "DAEŞ (IŞİD) yenildikten sonra Amerikan güçlerinin burada kalması için bir sebep yok" dedi ve ekledi "Ülkeyi koruma becerisine sahip kendi silahlı kuvvetlerimiz var."

İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin siyasi kanadı Fetih Koalisyonu milletvekili Ahmed el Kinani "Ya işgal kuvvetlerinin gitmesi için oylama yaparız ya da itaatkar, iradesi ve haysiyeti çalınmış olarak kalırız" dedi. El Kinani oylamaya katılmayacakların "ülkesine ihanet edeceğini" vurguladı.

Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana ülkedeki Şii siyasetçiler ABD birliklerinin çekilmesini talep ediyor.

ABD ve İran arasında uzun yıllardır devam eden husumete rağmen İranlı milisler ve ABD Irak'ta IŞİD'e karşı 2014-2017 yılları arasında birlikte savaştı. Irak'ta çoğu danışmanlık görevi yapan 5 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor.

Reuters, AFP / SSB, BW

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