HABER
  4. Irak meclisi ABD askerlerinin gönderilmesini oylayacak

Irak meclisi ABD askerlerinin gönderilmesini oylayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

İranlı komutan Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak meclisi ABD birliklerinin Irak'tan gönderilmesini oylayacak.

Irak meclisi ABD askerlerinin gönderilmesini oylayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu pazar günü ABD birliklerinin Irak'taki üslerden gönderilmesini talep eden bir önergeyi oylamak için olağanüstü toplanıyor.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Parlamento Hukuk Komitesi üyesi Ammar el Şibli "DAEŞ (IŞİD) yenildikten sonra Amerikan güçlerinin burada kalması için bir sebep yok" dedi ve ekledi "Ülkeyi koruma becerisine sahip kendi silahlı kuvvetlerimiz var."

İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin siyasi kanadı Fetih Koalisyonu milletvekili Ahmed el Kinani "Ya işgal kuvvetlerinin gitmesi için oylama yaparız ya da itaatkar, iradesi ve haysiyeti çalınmış olarak kalırız" dedi. El Kinani oylamaya katılmayacakların "ülkesine ihanet edeceğini" vurguladı.

Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana ülkedeki Şii siyasetçiler ABD birliklerinin çekilmesini talep ediyor.

ABD ve İran arasında uzun yıllardır devam eden husumete rağmen İranlı milisler ve ABD Irak'ta IŞİD'e karşı 2014-2017 yılları arasında birlikte savaştı. Irak'ta çoğu danışmanlık görevi yapan 5 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor.

Reuters, AFP / SSB, BW

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Güney Tirol'de otomobil yayaların arasına daldıGüney Tirol'de otomobil yayaların arasına daldı
Rehine adaleti: Carlos Ghosn'un film gibi kaçışının ardından Japonya adalet sistemini sorguluyorRehine adaleti: Carlos Ghosn'un film gibi kaçışının ardından Japonya adalet sistemini sorguluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de genç boksör ölümden döndü

Korku dolu anlar kamerada! Mucize...

Kasım Süleymani suikatının ardından İran Meclis Başkanı Laricani'den Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

Yeni Zelanda’da şaşırtan görüntü! Gökyüzü turuncuya döndü

Ülkede şaşırtan görüntü! Gökyüzü turuncuya döndü

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama

Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni!

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.