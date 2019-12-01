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Irak Meclisi, Abdülmehdi’nin istifasını kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2019 16:08 | Son Güncelleme

Irak Meclisi bugün gerçekleştirilen oturumda, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasını kabul etti.Irak’ta 2 aydır süren krizi sonlandırmak için istifa etmeyi kabul ettiğini belirten Başbakan Adil Abdülmehdi’nin meclise sunduğu istifa dilekçesi onaylandı.

Irak Meclisi bugün gerçekleştirilen oturumda, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasını kabul etti.
Irak’ta 2 aydır süren krizi sonlandırmak için istifa etmeyi kabul ettiğini belirten Başbakan Adil Abdülmehdi’nin meclise sunduğu istifa dilekçesi onaylandı. Başbakanın istifasının onaylanmasının ardından açıklama yapan Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Anayasası 76. maddesi uyarınca yeni başbakanı seçmek için Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e teklifte bulunacağını söyledi.
Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden sonra Ekim 2018’de göreve başlayan Adil Abdülmehdi, 29 Ekim’de gösteriler nedeniyle istifasını açıklamıştı.
Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayında, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği ile başlayan protestolar kısa bir süre sonra ülkenin bütün Şii bölgelerine yayıldı.

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