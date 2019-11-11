HABER

Irak Meclisi: “Anayasa değişikliği halk oylamasına sunulacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Irak’ta geçtiğimiz aydan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları yatıştırmaya çalışan Irak Meclisi, 2005 yılında hazırlanan anayasada yapılacak değişiklikleri halk oylamasına sunacak.Geçtiğimiz günlerde Irak Meclisi tarafından kurulan anayasa değişikliği komisyonu bugün Bağdat’ta yine toplandı.

Irak’ta geçtiğimiz aydan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları yatıştırmaya çalışan Irak Meclisi, 2005 yılında hazırlanan anayasada yapılacak değişiklikleri halk oylamasına sunacak.
Geçtiğimiz günlerde Irak Meclisi tarafından kurulan anayasa değişikliği komisyonu bugün Bağdat’ta yine toplandı. Ülkedeki 3 oluşumun temsilcileri, yasa uzmanları, sendika temsilcileri ve 18 parlamenterden oluşan komisyonun toplantısına başkanlık eden Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Heddad, ülkenin geçirdiği kritik dönemde atılacak bu adımın önemini vurgulayarak söz konusu değişiklikte ülkenin bütün oluşumlarının yer almasının gerektiğinin altını çizdi.
Anayasada yapılacak değişikliğin hak, özgürlük, eşitlik ve adalet temelleri ilkesi doğrultusunda olacağını kaydeden Heddad, meclis tarafından onaylanan tadilatın halk oylamasına sunulacağını söyledi.
Irak’ın başkenti Bağdat ve güney illerinde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan protesto gösterileri kısa bir süre içerisinde hükümeti düşürme protestolarına dönüştü. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de yeniden başladı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ekim ayının başından bu yana 301 kişinin öldüğünü ve 15 bine yakın kişinin yaralandığını açıkladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra altyapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkın tepkisine yol açıyor.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılarİBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar
Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıtErdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

AK Parti'li Kandemir açıkladı: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir

Flaş açıklama: Önümüzdeki günlerde görev değişikliği olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davet!

İmamoğlu paylaştı! Dikkat çeken diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.