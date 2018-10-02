Irak Meclisi Bir Gün Gecikmeyle Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Toplandı

Irak’ta meclis üyeleri yeni cumhurbaşkanını seçmek için biraraya geldi. Ülkenin önde gelen iki Kürt partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) bir aday üzerinde uzlaşamaması nedeniyle dün yapılması planlanan oylama bugüne ertelenmişti. Meclis, 20 aday arasından yeni cumhurbaşkanını seçecek.
2003’te ABD’nin Irak işgali sırasında yapılan bir anlaşmaya göre Irak’ta cumhurbaşkanının Kürt, başbakanın Şii, meclis başkanınınsa Sünni kökenli olması gerekiyor.
Mecliste yapılan oylamanın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise belli değil.
Kürdistan Demokrat Partisi’nin adayı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin yardımcısıydı. Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin adayıysa Berham Salih.
Irak’ta seçimler Mayıs ayında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı hükümetin kurulması için 15 gün içinde meclisteki en büyük bloğun adayını onaylayacak. Başbakan adayının kabinesini meclise sunmak için 30 günü olacak.
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