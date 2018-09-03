Irak Meclisi Mayıs Ayından Bu Yana İlk Kez Toplandı

Irak’ta Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından meclis ilk kez toplandı. Mecliste en fazla sayıda sandalyeye sahip olduklarını iddia eden iki ayrı ittifak hükümet kurma hakkının kendilerine ait olduğu iddiasında.

329 sandalyeli Irak meclisindeki oturum dua ve ulusal marşın çalınmasıyla başladı.

Mayıs ayındaki seçimler sonrasında meclisin önünde iki önemli görev var. IŞİD’le savaş sonrasında Irak’ın kuzeyinin yeniden inşası ve son dönemde zaman zaman protestoların yaşandığı güneydeki bölgelerde su ve elektrik gibi hizmetlerin iyileştirilmesi.

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi, meclise hitap etti, “Bundan sonraki aşamada önceliğimiz yeniden imar, hizmet ve istihdam sağlamak. Artık ekonomik reform yapma ve güvenlik alanındaki başarılarımızı daha da ileriye taşıma zamanı” mesajını verdi.

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi döneminde ülkede başta Musul olmak üzere IŞİD büyük ölçüde yenilgiye uğratılmıştı. Ancak militanlar Irak’ın batısında ve orta kesiminde nispeten düzenin tam anlamıyla henüz sağlanamadığı ya da hizmetlerin götürülemediği bölgelerde baskın düzenlemeye ve sivilleri hedef almaya devam ediyor.