Irak Meclisi Mayıs Ayından Bu Yana İlk Kez Toplandı

Irak’ta Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından meclis ilk kez toplandı. Mecliste en fazla sayıda sandalyeye sahip olduklarını iddia eden iki ayrı ittifak hükümet kurma hakkının kendilerine ait olduğu iddiasında.
329 sandalyeli Irak meclisindeki oturum dua ve ulusal marşın çalınmasıyla başladı.
Mayıs ayındaki seçimler sonrasında meclisin önünde iki önemli görev var. IŞİD’le savaş sonrasında Irak’ın kuzeyinin yeniden inşası ve son dönemde zaman zaman protestoların yaşandığı güneydeki bölgelerde su ve elektrik gibi hizmetlerin iyileştirilmesi.
Irak Başbakanı Haydar El Ebadi, meclise hitap etti, “Bundan sonraki aşamada önceliğimiz yeniden imar, hizmet ve istihdam sağlamak. Artık ekonomik reform yapma ve güvenlik alanındaki başarılarımızı daha da ileriye taşıma zamanı” mesajını verdi.
Irak Başbakanı Haydar El Ebadi döneminde ülkede başta Musul olmak üzere IŞİD büyük ölçüde yenilgiye uğratılmıştı. Ancak militanlar Irak’ın batısında ve orta kesiminde nispeten düzenin tam anlamıyla henüz sağlanamadığı ya da hizmetlerin götürülemediği bölgelerde baskın düzenlemeye ve sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Irak meclisi önce meclis başkanını daha sonra da cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanı da hükümeti kurmak üzere Başbakan’ı atayacak.
Irak’ta seçim sonrası iki ayrı koalisyon mecliste en fazla sandalyeye sahip olduğunu savunuyor. Koalisyonlardan biri Başbakan El Ebadi’nin liderliğindeki bünyesinde Mukteda El Sadr’ın da bulunduğu Amerika destekli koalisyon, diğeri de eski Başbakan Nuri El Maliki ve Şii milis lideri Hadi El Amiri arasında kurulan İran destekli ittifak.
Bu iki ittifaktan birinin mecliste çoğunluğu elinde tutup tutmadığı netlik kazanmış değil. Eski Başbakan El Maliki’nin milletvekillerini taraf değiştirmeye iknaya çalıştığı belirtiliyor. El Maliki ve El Ebadi, iki siyasetçi arasında uzun süredir devam eden rekabet sebebiyle kendi içinde birlik sağlayamamış olan İslamcı Dava Partisi’nin önde gelen üyelerinden.
Irak, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasının ardından Mayıs ayında ilk kez sandığa gitmiş, bazı bölgelerde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle oylar yeniden sayılınca seçim sonuçları ancak geçtiğimiz ay resmi olarak açıklanabilmişti.
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