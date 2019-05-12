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Irak Meclisi, Musul Vali seçimlerini iptal etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 23:24 | Son Güncelleme

Irak Meclisi, Musul kentinde yapılan yeni vali seçimine rüşvet ve yolsuzluk karıştırıldığı gerekçesiyle seçimleri durdurmaya karar verdi.Irak’ın Musul kentinde geçen Mart ayında Dicle Nehri’nde meydana gelen ve yaklaşık 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazası ardından Musul Valisi Nofel Akub görevden alınmıştı.

Irak Meclisi, Musul kentinde yapılan yeni vali seçimine rüşvet ve yolsuzluk karıştırıldığı gerekçesiyle seçimleri durdurmaya karar verdi.
Irak’ın Musul kentinde geçen Mart ayında Dicle Nehri’nde meydana gelen ve yaklaşık 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazası ardından Musul Valisi Nofel Akub görevden alınmıştı. Yeni valiyi seçmek için yapılacak seçimlerde de bazı adayların rüşvet verdiği iddia edilmiş, kamuoyunda huzursuzluk ortaya çıkmıştı. Konuya müdahale eden Irak Meclisi, seçimi durdurmaya ve soruşturma başlatmaya karar verdi.
Irak Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni vali ve 2 yardımcısının belirleneceği seçimin Musul İl Meclisi üyesi 15 kişinin verdiği şikayet üzerine durdurulduğu bildirildi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, meclise, kentteki feribot faciasında ihmali olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Akub ve yardımcısını görevden almasını istemişti.

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