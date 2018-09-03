Irak meclisi seçimden sonra ilk defa toplandı

Hem Başbakan İbadi hem de eski Başbakan Maliki mecliste çoğunluğa sahip olduklarını iddia ediyor.Irak'ta meclis geçen Mayıs'ta yapılan genel seçimden sonra Pazartesi günü ilk kez toplandı. Meclisin ilk görevi meclis başkanını, ardından da yeni cumhurbaşkanını seçmek olacak. Bu seçimlerin ardından meclis en önemli sınavını yeni hükümetin kurulması konusunda verecek.

Milletvekillerinin yemin ettiği meclisin açılış gününde bir konuşma yapan Başbakan Haydar İbadi, yeni kurulacak hükümetin gelecek dönemde ekonomik reformlara ve güvenlik konusuna odaklanması gerektiği mesajını verdi.

Irak'ta 12 Mayıs'taki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tekrar sayılan oy sonucuna göre Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın liderliğindeki Sayrun (Yürüyüş) hareketi 329 üyeli mecliste 54 sandalyeye hak kazanarak meclisteki en büyük grubu oluşturuyor. İbadi'nin partisi mecliste 42 sandalyeye sahip.

Birçok siyasi grubun bulunduğu mecliste hükümet kurulabilmesi için geniş katılımlı bir koalisyona ihtiyaç var. Hükümet kurma yarışında meclis temel olarak iki bloğa ayrılmış durumda. Mukteda es Sadr ve Başbakan İbadi'nin başını çektiği blok ile eski Başbakan Nuri el Maliki ve Şii milislere yakın olan Hadi el Emiri'nin oluşturduğu, İran tarafından desteklenen blok. Her iki blok da meclis çoğunluğunun kendilerinde olduğunu iddia ediyor.