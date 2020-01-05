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  4. Irak Meclisi ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı! Irak Başbakanı'ndan flaş açıklama

Irak Meclisi ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı! Irak Başbakanı'ndan flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı. Oturumda söz alan Irak Başbakanı Abdülmehdi çok önemli açıklamalar yaptı. Iraklı lider, Süleymani ve Mühendis'e yönelik saldırıları 'siyasi suikast' olarak tanımlarken, Süleymani'nin kendisiyle görüşmek için Bağdat'a geldiğini belirtti.

Irak Meclisi ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı! Irak Başbakanı'ndan flaş açıklama

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı.

Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce “Amerika’ya hayır” ve “Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı” sloganları attı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin de hazır bulunduğu toplantıda, ABD güçlerinin ülkedeki varlığı ele alınacak.

Irak Başbakanı Abdülmehdi yaptığı konuşmada, ABD saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra 'Ya bizdensiniz, ya da bize karşısınız' şeklinde bir politika uygulamaya başladığını söyleyen Abdülmehdi, Irak parlamentosundan ülkedeki yabancı askeri varlığı sonlandıracak önlemler alınmasını istedi.

Haşdi Şabi komutanı Mühendis'in ülkedeki Şii milislerin kontrolü için önemli rol üstlendiğini belirten Abdülmehdi, "Milis güçlerin ABD Büyükelçiliği'nden çekilmemesi durumunda istifa edeceğini söyleyerek, onları elçilikten çıkmaya ikna etmişti" ifadelerini kullandı.

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesini 'siyasi suikast' olarak tanımlayan Irak Başbakanı, öldürüldüğü sabah Süleymani'yle bir randevusu olduğunu belirtti ve Süleymani'nin İran'dan Suudi Arabistan'a bir mesaj iletilmesi için kendisiyle görüşeceğini belirtti.

ÜLKEDEN ABD GÜÇLERİNİN ÇIKARILMASI KARARI ALINMASI BEKLENİYOR

Irak Meclisi'nin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

329 sandalyeli Irak Meclisi'ndeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınması için milletvekillerine baskı yaptığı iddia edildi.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak." ifadelerini kullandı.

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ABD ırak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi kasım süleymani İRAN

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