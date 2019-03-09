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Irak Meclisi yasama çalışmalarına Yeşil Bölge'nin dışında başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Irak Meclisi yasama çalışmalarına Yeşil Bölge'nin dışında başladı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi'nin yasama yılının ilk oturumu hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin dışında yapıldı.

Irak Meclisi, Bağdat'ın merkezi Alavi bölgesindeki eski yönetim (Saddam Hüseyin) döneminde parlamento oturumlarının düzenlendiği "Ulusal Konsey" adlı binada Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin başkanlığında toplandı. 2003 sonrası meclis oturumu ilk defa Yeşil Bölge dışında taşındı.

Meclis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, meclisin tatil sonrası yasama yılı çalışmaları kapsamında sadece iki oturumu yeşil bölge dışındaki binada yapılacak. Meclis çalışmaları daha sonra Yeşil Bölge içerisindeki binada sürdürülecek.

Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003'ten bu yana Irak'ta ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısı da bölge dışında yapılmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu ve haftalık basın toplantılarını Yeşil Bölge'nin dışında kalan binada gerçekleştiriyor. Irak Başbakanı, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileriyle de buradaki ofisinde görüşüyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini 2 Ekim'de Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi'ye vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

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