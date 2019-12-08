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Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu

İSTANBUL (AA) - Irak Meclisi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e, yeni başbakan adayında aranması gereken "bağımsız olması ve çifte vatandaşlığının bulunmaması" gibi şartların yer aldığı bir liste sundu.

Irak resmi haber ajansına (INA) konuşan Meclisteki Hristiyan Asuri Milletvekili Yonadam Kanna, Cumhurbaşkanı Salih'e, yeni başbakanda aranacak şartlar listesinin 120 milletvekili imzasıyla teslim edildiğini söyledi.

Söz konusu şartların, ülkede 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen göstericilerin taleplerinin başında yer aldığını belirten Kanna, en önemli şartlar arasında yeni başbakanın herhangi bir parti mensubu ve çifte vatandaş olmamasının bulunduğunu ifade etti.

Kanna, gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz kimsenin önerilmediğini belirtti.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hristiyan Asuri Milletvekili Yonadam Kanna hükümet karşıtı gösteriler ırak

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