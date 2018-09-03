Irak Meclisi, yeni Başkanını seçemedi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 12 Mayıs genel seçimlerin ardından düzenlenen oturumda en büyük parlamento koalisyonuyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni meclis başkanı seçilemedi.
Mecliste gerçekleşen oturumda yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı hükümeti kuracak en büyük meclis koalisyonu kararı çıkmadı.
Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla yöneten Muhammed Ali Zeyni, yaşanan siyasi kaostan dolayı oturumu yarına erteledi.
Irak'ta anayasada belirtilmese de, Meclis Başkanlığı Arap Sünnilerden, Cumhurbaşkanı Kürtlerden ve Başbakan Arap Şiilerden seçiliyor.
Şiilerin Başbakan konusunda olduğu gibi, Sünnilerin Meclis Başkanlığı ve Kürtlerin de Cumhurbaşkanlığı'na seçilecek tek bir isim üzerine henüz anlaşmadığı kaydedildi.
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı
Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum