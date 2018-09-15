Irak meclisi, yeni başkanını seçmek için toplandı

BAĞDAT (AA) - Irak meclisi yeni başkan ve yardımcılarını seçmek amacıyla toplanırken, bazı gruplar ise oturumu terk etti.
Mecliste adaylar konusunda yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Türkmen milletvekilleri oturumu terk etti.
- Sünniler, 5 adayla yarışıyor
Meclis Başkanlığı seçiminde, Sünni Araplardan Muhammed Halbusi ve Usame en-Nuceyfi ile birlikte Talal el-Zavbaii, Raad Dahleki ve Ahmed Cuburi yarışıyor.
Meclis Birinci Yardımcısının Sadr’ın Sairun Koalisyonu (Şii), ikinci yardımcısının da Kürt gruplardan seçilmesi bekleniyor.
Irak meclisinin önceki dönemlerinde birinci yardımcı Kürtlerden ikinci yardımcı da Şii Araplardan seçilmişti.
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!
Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi
AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı
Ermenistan, Azerbaycan yerleşim yerlerine saldırdı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum