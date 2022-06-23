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Irak Meclisinde İran’ın Desteklediği Partiler Güçlendi

23.06.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak parlamentosunda, Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a sadık bir grubun yerini alarak İran destekli muhalefeti güçlendirecek yeni milletvekileri yemin etti

Irak Meclisinde İran’ın Desteklediği Partiler Güçlendi

Irak parlamentosunda bugün, güçlü Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a sadık bir grubun yerini alarak İran destekli muhalefeti güçlendirecek yeni milletvekileri yemin etti.

Yeni bir hükümetin kurulmasına yönelik çabaların aylardır sonuç vermemesi üzerine 73 Sadr yanlısı milletvekilinden oluşan grup iki hafta önce istifa etmişti.

Partisi İran’ın desteklediği bir grubun parçası olan Şii milletvekili Ahmed Rubai şu anda 329 sandalyeli parlamentodaki ana güç olduklarını söyledi.

Rubai gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sadr yanlısı milletvekillerinin istifasının ardından, yeni milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte yaklaşık 130 sandalyeyle meclisteki en büyük grup olduğumuzu teyit edebiliriz" dedi.

Sadr'ın partisi Ekim ayında yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan partiydi. Partinin elde ettiği başarı Irak'ta yıllardır siyasete egemen olan İran destekli rakiplerini saf dışı bırakma olasılığını artırmıştı.

Ancak partiler arasındaki siyasi anlaşmazlık, parlamentonun cumhurbaşkanını seçmesini ve hükümet kurmasını engelledi.

Geri çekilmesi zorluğa yol açsa bile, destekçileri Saddam Hüseyin’i 2003’te deviren ABD işgal kuvvetlerine karşı savaşmış olan popülist Sadr’ın yine de halk desteğini sağlayabilecek durumda.

Irak parlamentosunun basın ofisi, altmış dört yeni milletvekilinin bugün yemin ettiğini ancak dokuzunun bilinmeyen nedenlerle hazır bulunmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İran Irak
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