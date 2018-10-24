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Irak Meclisi'nde kabine anlaşmazlığı yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

Irak Meclisi'nde kabine anlaşmazlığı yaşanıyor

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi'nde yeni kabinenin açıklanarak oylamaya sunulacağı oturuma siyasi gruplar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle ara verildi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin, yeni kabinede yer alacak adaylarla birlikte meclise gelmesinin ardından, siyasi gruplar arasında, kabinede yer alması beklenen bazı isimler üzerinde yaşanan anlaşmazlık gerginliğe neden oldu. Bunun üzerine meclisteki oturuma yarım saat ara verildi.

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu milletvekilleri, mecliste yapılacak kabine oylamasının 5 gün sonraya ertelenmesini istedi.

Abdulmehdi'nin verilen ara sonrası düzenlenecek oturumda, siyasi anlaşmazlıkların giderildiği ölçüde kabinesindeki isimleri güvenoyu almaları için meclisin onayına sunması bekleniyor.

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Adil Abdülmehdi Irak Parlamentosu yeni hükümeti kabinesi

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