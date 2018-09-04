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Irak Meclisinde Kargaşa Sürüyor

04.09.2018 18:25 | Son Güncelleme

Mayıs’taki genel seçimlerin ardından ilk kez Pazartesi günü toplanan meclis ikinci oturumunda kısa süreli tatil kararı aldı

Irak Meclisinde Kargaşa Sürüyor

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından Irak’ta meclis Pazartesi günü ilk kez toplandı. Ancak bugün yapılan ikinci oturumda en büyük ittifakı hangi grubun oluşturduğu konusunda anlaşmazlık yaşandığı için meclis başkanı seçilemedi. Bir sonraki oturumun 15 Eylül’de tekrar yapılması kararlaştırıldı.

Başbakan Haydar El Ebadi ve Şii lider Mukteda El Sadr’ın ittifakıyla eski Başbakan Nuri El Maliki ve İran tarafından desteklenen Şii silahlı grubun lideri Hadi El Emiri mecliste en fazla koltuğun kimde olduğu konusunda uzlaşamıyor.

Pazar günü Ebadi ve Sadr’ın grupları, mecliste çoğunluğu sağlayacak bir ittifak kurmayı başardıklarını açıklamıştı.

Saatler sonra benzer bir açıklama bu kez Maliki ve Emiri koalisyonundan gelmişti. Meclisteki en büyük ittifak olacağını öne süren grup rakip koalisyonun bazı üyelerini de kendilerine katılması için ikna ettiklerini bildirmişti.

Meclisteki güç mücadelesi Iraklı Şii çoğunluk içindeki bölünmeyi ve Irak’ın iki müttefiki ABD ve İran’ın rekabetini ortaya koyuyor. ABD ve İran dünya sahnesindeki düşmanlıklarını bir kenara bırakıp 2014-2017 arasında IŞİD’le yapılan savaşta Bağdat hükümetini desteklemişti.

Amiri ve Maliki, İran’ın önde gelen iki müttefiki; öte yandan Ebadi ABD’nin desteklediği aday olarak görülüyor.

2003-2011 arasındaki ABD işgali ve mezhep savaşı sırasında ABD karşıtı Şii milislerin liderliğini yapan Sadr ise şimdi kendini yolsuzluk karşıtı milliyetçi biri olarak gösteriyor ve hem İran’ın hem de ABD’nin etkisini reddediyor.

Irak’ta Meclis Başkanı Sünni Araplar’dan, Cumhurbaşkanı Kürt politikacılardan ve Başbakan da Şiiler’den seçiliyor.

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