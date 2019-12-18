Irak Meclisinde yeni seçim yasası oylaması ertelendi

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisinde ele alınan yeni seçim yasasının oylanması pazartesi gününe ertelendi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü oturumda yeni seçim yasasının bazı maddeleri oylandı. Ancak söz konusu yasanın diğer maddelerine karşı milletvekilleri arasında siyasi tartışmalar yaşandı. Bu durum yasanın geri kalan maddelerinin oylamaya sunulmamasına neden oldu.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, oylamayı 23 Aralık Pazartesi gününe erteledi.

Öte yandan Kürt milletvekilleri, yeni seçim yasasında yer alan "çift ülke vatandaşları seçimlerde aday olamaz" maddesine itiraz ederek, oturumu terk etti.

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, adil ve şeffaf bir seçim yasasının meclisten geçmesini talep ediyor.

