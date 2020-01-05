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  4. Irak Meclisi'nden hükümete çağrı: Ülkedeki tüm yabancı askerler çıkarılsın

Irak Meclisi'nden hükümete çağrı: Ülkedeki tüm yabancı askerler çıkarılsın

05.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Irak Meclisi, hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etti. Karar, ABD'ye ait bir insansız hava aracının İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra alındı. Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. Türkiye'nin de Irak'ta 2 bin 500 askerinin olduğu belirtiliyor.

Irak Meclisi'nden hükümete çağrı: Ülkedeki tüm yabancı askerler çıkarılsın

Irak Meclisi, hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etti.

Bugünkü olağanüstü oturumda gerçekleşen oylamada milletvekilleri Başbakan Adil Abdülmehdi'ye yönelik bu çağrıyı kabul etti.

Karar, ABD'ye ait bir insansız hava aracının İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra alındı.

Şii milletvekili Ammar el Şibli, "Kendi silahlı güçlerimiz ülkemizi korumak için yeterlidir" diye konuştu.

Irak'ta Türk askerleri de bulunuyor. Askerler Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde PKK'ya operasyonlar düzenliyor.

Reuters'a göre Kasım Süleymani'ye karşı çıkanlar da dahil olmak üzere Iraklıların büyük bir kısmı bu saldırı karşısında öfkelendi. Iraklılar, ABD'nin kendi topraklarında bir hava saldırısı düzenleyerek ülkeyi yeni bir çatışmanın eşiğine götürmekle suçlanıyor.

Irak'ta Meclis kararları, yasaların aksine bağlayıcı değil. Bu yüzden Abdülmehdi'nin bu çağrıya uymaması mümkün.

Fakat Abdülmehdi'nin daha önce Meclis'ten yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmesi, Meclis'in bu yöndeki çağrısına uyma ihtimalini artırıyor.

Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların çoğu, Irak ordusuna danışmanlık veriyor.

Independent Türkçe ve haberler.com'a göre Türkiye'nin de Irak'ta 2 bin 500 askeri bulunuyor. Türkiye bu askerler için son dönemde yedi ayrı üs inşa etmişti.

Sadr daha fazlasını istedi

Irak'ta etkili Şii din adamı ve Meclis'teki en büyük blokun lideri olan Mukteda es Sadr ise Meclis'in çağrısını yetersiz buldu.

Sadr, "Irak'ın egemenliğini ihlal eden ABD ile güvenlik anlaşması sonlandırılmalı, ABD Büyükelçiliği kapatılmalı, ABD askerleri aşağılanacakları bir yöntemle sınır dışı edilmeli, ABD hükümetiyle iletişime geçmek suç sayılmalı" dedi.

Sadr Irak içindeki ve dışındaki grupların bir araya gelerek Enternasyonel Direniş Lejyonu adlı bir yapı kurması için çağrı yaptı.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada ABD'nin saldırısının Irak'ın egemenlik hakkının ihlali anlamına geldiği yer aldı.

Irak'ta son dönemde hem İran hem de ABD'nin diplomatik binaları ateşe verildi.

Ülke son aylarda bir yandan yolsuzluk karşıtı protestolara, diğer yandan da İran ve ABD karşıtı protestolara sahne oldu.

İran ve ABD, Irak'ta nüfuz için rekabet halinde. İran, Irak'taki Şii çoğunluğun desteğini almayı ve komşusunu ABD askerlerinden arındırmayı hedefliyor.

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