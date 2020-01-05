Irak Meclisi'nden hükümete çağrı: Ülkedeki tüm yabancı askerler çıkarılsın

Irak Meclisi, hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etti.

Bugünkü olağanüstü oturumda gerçekleşen oylamada milletvekilleri Başbakan Adil Abdülmehdi'ye yönelik bu çağrıyı kabul etti.

Karar, ABD'ye ait bir insansız hava aracının İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra alındı.

Şii milletvekili Ammar el Şibli, "Kendi silahlı güçlerimiz ülkemizi korumak için yeterlidir" diye konuştu.

Irak'ta Türk askerleri de bulunuyor. Askerler Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde PKK'ya operasyonlar düzenliyor.

Reuters'a göre Kasım Süleymani'ye karşı çıkanlar da dahil olmak üzere Iraklıların büyük bir kısmı bu saldırı karşısında öfkelendi. Iraklılar, ABD'nin kendi topraklarında bir hava saldırısı düzenleyerek ülkeyi yeni bir çatışmanın eşiğine götürmekle suçlanıyor.

Irak'ta Meclis kararları, yasaların aksine bağlayıcı değil. Bu yüzden Abdülmehdi'nin bu çağrıya uymaması mümkün.

Fakat Abdülmehdi'nin daha önce Meclis'ten yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmesi, Meclis'in bu yöndeki çağrısına uyma ihtimalini artırıyor.