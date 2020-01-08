Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

Irak, (DHA)- Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

