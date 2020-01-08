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  4. Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

Irak, (DHA)- Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

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