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  4. Irak: ‘Mektubun İngilizce ve Arapça Metinleri Farklıydı’

Irak: ‘Mektubun İngilizce ve Arapça Metinleri Farklıydı’

07.01.2020 22:02 | Son Güncelleme

ABD liderliğindeki IŞİD’le Mücadele Koalisyonu komutanının “Irak’taki askerlerin yeniden konumlandırılacağına” ilişkin taslak mektupla ilgili tartışma sürüyor. Irak Başbakanı Abdülmehdi kendilerine ulaşan mektubun İngilizce ve Arapça metinlerinin birbirinden farklı olduğunu savundu

Irak: ‘Mektubun İngilizce ve Arapça Metinleri Farklıydı’

ABD liderliğindeki IŞİD’le Mücadele Koalisyonu komutanının “Irak’taki askerlerin yeniden konumlandırılacağına” ilişkin taslak mektupla ilgili tartışma sürüyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi kendilerine ulaşan mektubun İngilizce ve Arapça metinlerinin birbirinden farklı olduğunu savundu.

Pazartesi günü IŞİD’le Mücadele Koalisyonu komutanlarından Tuğgeneral William Selly’nin adının bulunduğu mektupta, bölgedeki ABD askerlerinin önümüzdeki gün ve haftalarda konumlarının değiştirileceği ve bu sırada da helikopter hareketliliğinin olabileceği belirtilmişti.

Islak imzalı olmayan mektupta Irak Parlamentosu'nun ülkede bulunan yabancı güçlerin Irak’tan ayrılması yönünde aldığı bağlayıcı olmayan karara değinilerek “Egemen bir ülke olarak almış olduğunuz karara saygı duyuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

“ABD’den açıklık getirmesini istiyoruz”

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin “dolaşıma yanlışlıkla giren, kötü bir dille yazılmış bir taslak” olarak niteledikleri mektupla ilgili Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’den açıklama geldi.

Irak Başbakanı, ABD ordusunca kaleme alınan bir mektubun kendilerine ulaştığını ancak mektubun İngilizce ve Arapça metinlerinin birbiriyle tamamen aynı olmadığını savundu. Abdülmehdi, ABD’den konuya açıklık getirmesini istediklerini söyledi.

Salı günü öğleden sonra CNN televizyonunun yayınına katılan Savunma Bakanı Mark Esper ABD’nin Irak’tan çekilmeyeceği mesajını yineledi, mektuptaki çekilme mesajının bir değeri olmadığını savundu.

İngiltere Savunma Bakanı: “Bağdat isterse Irak’tan çekiliriz”

Ben Wallace’tan da Irak’ta görevli İngiliz askerleriyle ilgili açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, askerleri Irak’ta tutmaya devam etmek istediklerini ancak Bağdat’ın talep etmesi durumunda çekileceklerini belirtti.

Parlamento’ya hitap eden İngiltere Savunma Bakanı, “(Iraklıları) Kalmanız bizim çıkarımıza demelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak Irak’ın egemenliğine saygı gösteririz. Bizden ayrılmamızı isterlerse, ki böyle bir hakları var, buna saygı duyarız” ifadelerini kullandı.

Kanada 500 askerini güvenlik sebebiyle Kuveyt’e kaydırıyor

Irak’ta yaklaşık 500 askeri bulunan Kanada da bölgede gerilimin tırmanmasının ardından askerlerin güvenlik sebebiyle geçici olarak Kuveyt’e kaydırılacağını açıkladı.

Twitter’dan askerlerin ailelerine hitaben yazdığı mektubu paylaşan Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance, “Önümüzdeki günlerde Koalisyon ve NATO planlaması kapsamında askerlerimizin bazıları geçici olarak Irak’tan Kuveyt’e kaydırılacak. Bunu askerlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıyoruz” dedi.

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