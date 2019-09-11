BAĞDAT (AA) - Irak meclisinde güvenlik ve savunma komisyonu üyesi milletvekili Abdulhalik el-Azzavi, Haşdi Şabi'ye ait araçlara ve cephaneliğe düzenlenen hava saldırılarından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Irak'ta yerel bir radyoya konuşan Azzavi, Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte meydana gelen patlamaların nedenini araştırmakla görevlendirilen komisyonların çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Patlamaların hava saldırıları sonucu meydana geldiğini aktaran Azzavi, yapılan araştırmada insansız silahlı hava araçlarının (SİHA) 12 hava saldırısı gerçekleştiğinin anlaşıldığını vurguladı.

"Irak hava sahasının korunması ve kontrolünden sorumlu olan ABD, Irak'a saldırıların İsrail'e ait SİHA'lar tarafından gerçekleştirildiğini iletti." ifadesini kullanan Azzavi, saldırıların bazılarının açıklandığını, diğer bir kısmının ise gizlendiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Irak, ABD ve İsrail yönetimlerinden henüz bir açıklama gelmedi.

- Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.