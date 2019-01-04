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Irak OPEC'in petrol üretimini azaltma kararına bağlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:47 | Son Güncelleme

Petrol Bakanı Samir el-Gazban ülkesinin OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararına bağlı olduğunu açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanı Samir el-Gazban ülkesinin 2019'da yürürlüğe giren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varil düzeyine çekilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Gazban, yaptığı yazılı açıklamada, günlük petrol üretiminin azaltılması kapsamında ülkesinin de petrol üretiminin, günlük yaklaşık 140 bin varile tekabül eden yüzde 3 oranında kısılması yönünde adımlar attığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının desteklenmesini içeren anlaşma aracılığıyla belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi ve böylece petrol piyasasında istikrarın sağlanması temennisinde bulunan Gazban, ayrıca OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin gelecek dönemde petrol pazarındaki gelişmeleri takip edeceğini ve raporlarını üye devletlere sunacağını kaydetti.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, 2017 yılının başında günlük petrol üretiminin 1,8 milyon varil, geçen temmuz ayında ise aralık ayına kadar 1,2 milyon varil düzeyine çekilmesine karar vermişti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aralık ayının başlarında yapılan 5'inci OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varil düzeyine çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Rusya da anlaşma kapsamında üretimini günlük 228 bin varile düşüreceğini taahhüt etmişti.

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ırak opec petrol

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