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  4. Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı

Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Irak ordusu yaptığı açıklamada, 2 üssü hedef alan 22 füze fırlatıldığını ve Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğini duyurdu.

Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı

Irak, (DHA) - Irak ordusu yaptığı açıklamada, 2 üssü hedef alan 22 füze fırlatıldığını ve Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğini duyurdu.

Irak ordusunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’a yerel saat ile 01:45 ile 02:15 arasında 22 füze fırlatıldığını, füzelerin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kaldığı Ayn el- Esad Hava Üssü’nü ve Erbil’deki bir üssü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada füzelerden 5’inin Erbil’deki üssü hedef aldığı ve 17’sinin de Ayn el-Esad Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtilirken, Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğine yer verildi.

Açıklamada füzelerin 'İran' tarafından gönderildiğine dair bir bilginin bulunmadığı görüldü.

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