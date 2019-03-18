HABER

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çatışma

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 06:25 | Son Güncelleme

Irak'ın Musul vilayetinde ülke güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çatışma

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre Irak güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasında yaşanan çatışmada, 2 Iraklı askerin öldüğü, 5 PKK'lı teröristin yaralandığı kaydedildi.

Sincar Kaymakamı Mahma Halil de söz konusu çatışmanın Sincar'ın Sinuni kasabasında meydana geldiği bilgisini verdi.

Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi
İran'dan flaş Türkiye açıklamasıİran'dan flaş Türkiye açıklaması
Tecridi protesto için intihar ettiği açıklanan Zülküf Gezen'in cenazesi bu gece defnediliyorTecridi protesto için intihar ettiği açıklanan Zülküf Gezen'in cenazesi bu gece defnediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Musul PKK çatışma

En Çok Okunan Haberler

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

Mansur Yavaş'tan sahte senet iddialarına yanıt!

Mansur Yavaş'tan sahte senet iddialarına yanıt!

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Sınırda operasyon yapacağız

İran'dan flaş Türkiye açıklaması

Maduro emri verdi! Tüm bakanlardan görevi bırakmaya hazır olmalarını istedi!

Maduro faturayı onlara kesti: Hazır olun!

ABD'de skandal iddia! Suriye'deki bin askerini YPG'yi eğitmek için bırakacak

Skandal iddia! Suriye'deki bin askeri bu iş için kullanacaklar!

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Son dakika: Yeni Zelanda'da kırmızı alarm! Havalimanı kapatıldı

Yeni Zelanda'da kırmızı alarm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.