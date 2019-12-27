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  4. Irak ordusu Kerkük'ün güneyine takviye güç gönderdi

Irak ordusu Kerkük'ün güneyine takviye güç gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 22:56 | Son Güncelleme

Irak ordusu Kerkük'ün güneyine takviye güç gönderdi

KERKÜK (AA) - Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın artan saldırıları nedeniyle Kerkük'ün güneyine takviye güç gönderdi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusuna bağlı 34. Tugay birlikleri ile çok sayıda tank ve ağır silahın kentin güneyine aktarıldığını belirtti.

Harbiye, söz konusu takviye gücün özellikle kentin güneyindeki kırsal bölgelerde düzenlenen DEAŞ saldırılarının önüne geçilmesi için gönderildiğini ifade etti.

Son zamanlarda Kerkük'teki saldırılarını artıran DEAŞ'ın, bugün kentte ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlediği açıklanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak Kerkük takviye

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