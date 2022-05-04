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Irak ordusu: Sincar'da devlet otoritesi yeniden sağlandı

04.05.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak ordusu, Sincar'da PKK bağlantılı YBŞ ile iki gün süren şiddetli çatışmaların ardından bölgede devlet otoritesinin yeniden sağlandığını açıkladı.

Irak ordusu: Sincar'da devlet otoritesi yeniden sağlandı

Dört bini aşkın Ezidi'nin evlerini terkettiği bildirildi.Irak ordusu ile PKK bağlantılı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında Pazar günü patlak veren çatışmaların ardından 4 bini aşkın Ezidi'nin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı yetkilisi Hüseyin Klari, "son çatışmalar sonrasında 710 ailenin, başka bir deyişle 4 bin 83 kişinin evini terk ettiğini" ve IKBY kontrolünde başta Dohuk olmak üzere çeşitli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Irak Göç Bakanlığından yapılan açıklamada da Sincar'da durumun normale döndüğü belirtilerek yer değiştirmelerin geçici nitelikte olduğu kaydedildi.

"Kontrol noktaları" gerilimi

Irak ordusu da Sincar'da çatışmaların durduğunu ve kontrolün yeniden ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Operasyonların hedefi, Sincar'ın yeniden imarı ve yerinden edilenlerin geri dönüşü için güvenli ortamı yaratmak, güvenlik ve asayişi sağlamaktı" denildi. Irak ordusu, YBŞ'nin bölgede kontrol noktaları oluşturması ve vatandaşların evlerine dönüşünü engellemesine yanıt olarak son operasyonun düzenlendiğini, bölgede devlet otoritesinin yeniden sağlandığını bildirdi.

Erbil'den yayın yapan Rudaw'ın aktardığına göre çatışmalar 18 Nisan'da YBŞ'nin, kontrol noktasında durmayan Irak askeri konvoyuna ateş açmasıyla patlak vermiş, Pazar günü Irak ordusunun YBŞ'nin kontrol noktalarını ele geçirme girişimiyle şiddetlenmişti. Çatışmalarda Pazartesi günü bir Irak askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde Irak hükümeti ile kuzeydeki IKBY arasında Ekim 2020'de varılan anlaşma, PKK ve YBŞ savaşçılarının bölgeden uzaklaştırılmasını, bölgede federal polisin tek devlet otoritesi olmasını öngörüyordu.

2014 yılında PKK'nın yardımıyla kurulan ve IŞİD'e karşı savaşan YBŞ, bu dönemin ardından bölgede önemli bir yerel güç haline gelmiş, kendi yapılarını kurmuştu.

Sincar bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava operasyonlarında da hedef alınan bir bölge.

Pek çok Ezidi, 2014 yılında IŞİD katliamından kaçmak için evlerini terk etmiş, evlerini yeniden inşa etmek için geçen yıllarda bölgeye geri dönmüştü.

AFP,AP/BK,TY

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