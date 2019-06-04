HABER

Irak ordusuna saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 13:33 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde Irak ordusuna düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 17 asker de yaralandı.Başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Tarmiye bölgesinde Irak ordusuna ait askeri devriyeye kimliği belirsiz silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde Irak ordusuna düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 17 asker de yaralandı.
Başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Tarmiye bölgesinde Irak ordusuna ait askeri devriyeye kimliği belirsiz silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları saldırıda 4 askerin öldüğünü ve 17 askerin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı bir patlama sonrası silahlı grupların askerleri kurşuna dizmekle gerçekleştirdiğini kaydeden güvenlik kaynakları, saldırganların yakalanması için bölgede arama faaliyetlerinin başlatıldığını söyledi.
Saldırıda yaralanan askerler başkentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede nöbetçi doktorların bulunmaması ve yaralıların ameliyat salonu kapısı önünde bekletilmesi askerler tarafından cep telefonuyla çekildi. Çekim yapan Iraklı asker yaralıların biri ölmek üzere olmasına rağmen hastanede doktorların bulunmamasına isyan ederek, Irak Sağlık Bakanlığına şikayette bulundu.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine vatandaşlar da tepki gösterdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında Irak’ın büyük bir bölümünü yaklaşık 3 yıl işgal ettikten sonra 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ’ın bulunduğunu söylüyor.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındıGeri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bakan Akar: Teröristlerin girilmedik inleri kalmayacakBakan Akar: Teröristlerin girilmedik inleri kalmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.