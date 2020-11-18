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  4. Irak Ortak Operasyon Komutanlığı’ndan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı’ndan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması

18.11.2020 00:47 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’yi hedef alan ve bir çocuğun ölmesi 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan roketli saldırıya ilişkin Irak Ortak Operasyon Komutanlığı’ndan açıklama yapıldı.Hükümetin yabancı askerleri ülkeden çıkarmak için göstermiş olduğu çabalar sonucu yüzlerce yabancı askerin çekileceğini ilan ettiğini kaydeden açıklamada yasa dışı bazı güçlerin, ülkenin egemenliğini sağlama yolundaki adımlarını baltalamakla suçladı.Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresini hedef alan ve bir çocuğunun ölümü ile 5 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayan Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, saldırganların cezasız kalmayacağını belirterek, “Saldırganları yakalayıp adalete teslim etmek için güvenlik güçlerimiz çalışma başlattı” ifadeleri kullanıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’yi hedef alan ve bir çocuğun ölmesi 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan roketli saldırıya ilişkin Irak Ortak Operasyon Komutanlığı’ndan açıklama yapıldı.
Hükümetin yabancı askerleri ülkeden çıkarmak için göstermiş olduğu çabalar sonucu yüzlerce yabancı askerin çekileceğini ilan ettiğini kaydeden açıklamada yasa dışı bazı güçlerin, ülkenin egemenliğini sağlama yolundaki adımlarını baltalamakla suçladı.
Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresini hedef alan ve bir çocuğunun ölümü ile 5 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayan Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, saldırganların cezasız kalmayacağını belirterek, “Saldırganları yakalayıp adalete teslim etmek için güvenlik güçlerimiz çalışma başlattı” ifadeleri kullanıldı.

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