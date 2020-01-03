Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Saldırı, Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlalidir

BAĞDAT (AA) - Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü ABD saldırısını Irak'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abdulemir Reşid Yarallah, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani, Mühendis ve beraberindekilerin öldürülmesini kınadı.

Mühendis ve Süleymani'nin yasını tuttuklarını belirten Yarallah, "Yaşananların Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu, ABD'nin DEAŞ'la mücadele ve bu mücadelede Irak güçlerine destek verme misyonundan ayrı düştüğünü vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, saldırıyı kınayarak ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulunmuştu.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de bugünkü cuma hutbesinde okunan mesajında "Bağdat Havalimanı yakınında DEAŞ'a karşı zaferin kahramanlarına (Süleymani ve Mühendis) yapılan, kaba bir saldırı ve Irak'ın egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

