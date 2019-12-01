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Irak parlamentosu başbakanın istifasını kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

Irak parlamentosu Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasını kabul etti.

Irak parlamentosu başbakanın istifasını kabul etti

Irak parlamentosunun Pazar günü Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasını kabul ettiği bildirildi. Abdulmehdi ülkedeki gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle geçen Cuma günü istifasını sunmuştu. Başbakanın açıklaması öncesinde dini lider Ayetullah Ali Sistani parlamentoya çağrıda bulunarak, hükümete verilen desteğin çekilmesini talep etmişti.

Parlamento sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’ten hükümeti kurmak için yeni bir isim belirlemesini talep edeceklerini kaydetti.

Irak'ta istihdam, sağlık hizmeti ve eğitim gibi alanlarda yetersizliklerden şikayetçi olan göstericiler Ekim ayının başından bu yana yolsuzluk ve yabancı güçlere hizmet etmekle suçladıkları hükümetin istifasını istiyordu. Ülkedeki gösteriler sırasında çıkan olaylarda şu ana kadar en az 420 kişi hayatını kaybetti.

AFP/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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