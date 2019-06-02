Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonundan Kerkük'e ziyaret

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde iki gün önce meydana gelen bombalı saldırıları incelemek üzere Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonundan bir heyet kente geldi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahında basına açıklamada bulunan Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza ''DEAŞ, Peşmerge ve Federal Polis gücü arasındaki boş koridordan sızma yapıyor.'' dedi.

Kerkük'ün güneyinden kent merkezine DEAŞ terör örgütü mensuplarının sızdığına ihtimal veren Rıza, kentin güneyi ve kent merkezine güç takviyesi yapılması talebini hükümete sunacaklarını söyledi.

DEAŞ terör örgütünün son saldırılarını siyasi anlaşmazlığa da bağlayan Rıza,''Siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık terör örgütünün elini güçlendiriyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ın Salahaddin, Musul ve Diyala gibi kentlerde de siyasi taraflar arası anlaşmazlıkları değerlendirerek saldırılarda bulunmaya başladığını söyleyen Rıza, Kerkük'ün oldukça hassas bir kent olduğunu terör örgütünün elinin güçlenmesine fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.