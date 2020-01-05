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  4. Irak Parlamentosu’ndan Yabancı Asker Kararı

Irak Parlamentosu’ndan Yabancı Asker Kararı

05.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Irak Parlamentosu ülkedeki yabancı asker varlığına son verilmesi yönünde bir karar tasarısını kabul etti. Tasarının hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmasa da Başbakan Adel Abdul Mehdi daha önce parlamentoya bu yönde karar alması çağrısında bulunmuştu

Irak Parlamentosu’ndan Yabancı Asker Kararı

Irak Parlamentosu ülkedeki yabancı asker varlığına son verilmesi yönünde bir karar tasarısını kabul etti.

Tasarının hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmasa da Başbakan Adel Abdul Mehdi daha önce parlamentoya bu yönde karar alması çağrısında bulunmuştu.

Kabul edilen kararla yabancı güçlerin ülkenin kara, hava ve kasarularını kullanması yasaklanıyor.

Irak’ta parlamento kararlarının hükümet nezdinde bağlayıcılığı bulunmuyor.

Ancak daha önce Irak Başbakanı Adel Abdul Mehdi parlamentodan ülkedeki yabancı asker varlığına son verilmesi yönünde karar almasını istemişti.

İran'da Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim yükselmiş durumda.

Süleymani’nin Bağdat’ta Amerika’nın düzenlediği operasyonla hayatını kaybetmesinin ardından ülke için Amerikan askerlerinin Irak’ı terketmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Amerika’nın Irak’ta 5200 askeri blunuyor.

Washington son gelişmelerin ardından Ortadoğu’ya 3500 asker daha gönderdi.

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